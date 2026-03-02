『今日好き』きんりの＆しゅんゆまカップルがアフレコ対決 アニメ『正反対な君と僕』と『すぱのび』がコラボ
ABEMAは、オリジナルバラエティ番組『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』（以下、『すーぱーのびしろたいむ』）より、TVアニメ『正反対な君と僕』との特別企画を4日午後10時に無料配信する。
【写真】カップルに声優のいろはをレクチャーする鈴代紗弓＆坂田将吾
『すーぱーのびしろたいむ』は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の姉妹番組で、成長真っただ中な『今日好き』メンバーが学校を飛び出し、新しい環境や新しい人と一緒にさまざまなことに挑むバラエティ番組。
今回、同番組とTVアニメ『正反対な君と僕』との特別企画が決定した。同アニメは、いつも元気だが周囲の目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かで自分の意見をはっきり言える男子・谷という“正反対”の2人の恋模様を描く等身大ラブコメディ。
企画では、鈴木役・鈴代紗弓、谷役・坂田将吾が『今日好き』メンバーに声優のいろはをレクチャー。“きんりのカップル”内田金吾＆多田梨音、“しゅんゆまカップル” 倉澤俊＆谷村優真が、鈴木と谷のアフレコに挑戦する。そして芝居ののびしろがあったカップルの完成映像をOA。果たしてOA権を手にするカップルは。
TVアニメ『正反対な君と僕』は、毎週日曜日午後5時30分より最速配信中。また配信開始から3日後の毎週水曜日午後5時30分より無料配信を開始。以降、3月までのクール中ずっと、無料見放題で楽しめる。
