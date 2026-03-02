富山湾に春を告げるホタルイカの漁がきのう解禁されました。



滑川漁港の水揚げは初日のきのうはわずか1キロ余りでしたが、けさは一転、1300キロ以上となり、地元は活気づきました。



艶のある体に赤いワタが透けて見えるのが鮮度の良い証。



けさ、滑川漁港で水揚げされたばかりのホタルイカです。



滑川市で水産物の加工販売業をむカネツル砂子商店では、ホタルイカ漁の解禁とともに無休で稼働します。





けさも7時から従業員が形の良いものを選別したり塩ゆでの加工をしたりと大忙しです。カネツル砂子商店 砂子典章社長「きょうは滑川におよそ1300キロ、予想以上に2日目からまとまって出てきたので、ひと安心といった感じですかね」ほっとしたのは、初日のきのうは、不安が残るスタートだったから。不漁で、仕入れることさえできなかったのです。漁解禁日のきのう、滑川漁港では、午前3時ごろに3隻の漁船が漁に出ました。記者「今、ホタルイカ漁が始まりました。漁師たちが勢いよく網を引き揚げています」すくった網を見てみると…青白く光るホタルイカが姿を現しました。しかし、海水温が高い日が続いたことなどが影響し、網にかかった魚は大半がマイワシ。ホタルイカはイワシから逃れるために網から出てしまうということで、水揚げはわずか1キロ余りに留まりました。記録が残っている2008年以降では2023年に次ぎ2番目に少ない量でした。その少なさから、1キロあたり5万500円と浜値はこれまでで最も高くなりました。滑川漁業協同組合 水野豊理事「こればっかりはどうにもできないんで自然相手なので。これからの漁に期待したいです」それから、わずか1日。けさの水揚げは1300キロ余りと豊漁で浜値は1キロあたり5000円から6000円と、きのうの10分の1ほどにまで下がりました。鮮度が命のホタルイカ。塩ゆで加工は、大きな釜でさっと加熱し、すぐに冷水で締めます。記者「ゆでたてをいただきます。ワタのうまみが口いっぱいに広がります。まさに富山の春ですね」ホタルイカ漁ははじまったばかり。漁の最盛期は今月中旬から来月いっぱいです。砂子社長「漁師さんも含めてみんなで協力し合いながらブランドを守っていきたいです」富山湾が豊かな恵みをもたらしてくれるよう、これからの漁にいっそう期待を寄せています。今年のホタルイカの水揚げについて、県水産研究所は去年まで10年間の平均1447トンの倍以上の3086トン程度と予測しています。