韓国の5人組ガールズグループ「fromis＿9（プロミスナイン）」が、4月1日にEP「LIKE YOU BETTER（Japanese ver．）」で日本デビューを果たす。このほど日刊スポーツなどの取材に応じ、日本での活動への意気込みを語った。

「オールビジュアル担当」の大人気グループが、ついに日本進出する。爽快感あふれる夏曲とエネルギッシュなパフォーマンス、さらに圧倒的なビジュアルで人気を集め、「サマークイーン」の異名を持つ。デビュー8年目で日本デビューが決まり、パク・ジウォン（27）は「ずっと会いたかった日本のflover（プロバー、ファンの総称）の皆さんに会えると思うととてもうれしい。ドキドキするけど、期待してほしい」。「LIKE YOU BETTER」は、昨夏に韓国で大ヒットした楽曲。ソン・ハヨン（28）は「デビューから8年たっているけど、日本では新人。一生懸命に取り組む姿を見せて、皆さんの好みを打ち抜きたい」と意気込んだ。

1カ月後に迫った日本デビューに向け、日本語や文化を猛勉強中。イ・ナギョンは「『デュオリンゴ』（言語学習アプリ）で毎日練習しています」と明かし、「最近覚えた日本語は『ぴえん』です」とにっこり。ソン・ハヨンは「日本のアーティストの曲やライブを見て、日本のファンの皆さんがどんなものが好きなのか研究している」と気合十分だ。

ペク・ジホン（22）は「日本で『K−POPといえばfromis＿9』と言ってもらえるようになりたい」と意気込み、イ・チェヨンは「一生懸命努力して、いつか東京ドームのステージに立ちたい」と語った。【野見山拓樹】