突然のひと言に、スタジオが凍り付いた。元モーニング娘。の田中れいなが2月27日、「ときめきファンファーレ 輝け！スピードクイーン決定戦SP」に生出演して、共演の後輩アイドルにライバル心をむき出しにする場面があった。

【映像】元モー娘。 VS 元AKB48 アイドル対決勃発！？

番組では企画「正しく歌いきれ！ワンコーラスカラオケ!!」を実施した。文字通り、歌詞を間違えずにワンコーラスを歌いきれればOKで、MCを務める安田大サーカスのクロちゃんチームはB.B.クィーンズの「おどるポンポコリン」、レギュラーメンバーである元AKB48の岡部麟チームはAKB48の「会いたかった」、田中チームはアイナ・ジ・エンドの「革命道中-On The Way」に挑戦した。

結果、見事にクリアしたのは岡部麟チームのみ。これに岡部が「しゃー！」と喜びを爆発させると、チームメンバーの羽方るなと八伏紗世も「いえーい！」と笑顔を見せた。続けて、羽方は「AKB48パワー！」と表現。岡部も「AKB48サイコー！」と盛り上がると、これにストップをかけたのが田中だった。カメラを睨みつけ、「モーニング娘。も最高やろ？」と発言。すぐさま岡部が「もちろんです。もちろんです」と頭を下げると、クロちゃんも「言う必要がないのかなと思って言わなかっただけですから」とフォローを入れた。これには、田中自身も手を叩いて大ウケ。ファンからも「こわーい」「れーにゃ最高」「アイドル対決だ」「おもしろすぎる」などとコメントが殺到した。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）