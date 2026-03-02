韓国の5人組ガールズグループ「fromis＿9（プロミスナイン）」が、4月1日にEP「LIKE YOU BETTER（Japanese ver．）」で日本デビューを果たす。このほど日刊スポーツなどの取材に応じ、日本での活動に向け、グループの魅力をアピールした。

全員がセンター級のビジュアルを誇る「オールビジュアル担当」グループとしても名をはせている。ステージに上がると、キュートな笑顔やシックな表情まで、幅広いスタイルでファンを次々と悩殺する。圧倒的なビジュアルを保てる理由を問われると、イ・ナギョン（25）は「flover（プロバー、ファンの総称）の皆さんが送ってくれる愛情が私たちをかわいくさせてくれている」と話し、イ・チェヨン（25）も「自分の内面が外見に表れると思っているので、いつもいい心持ちで、笑いながらお仕事をしようと心がけています」と照れくさそうに笑みを浮かべた。

グループの武器を問われるとペク・ジホン（25）は「メンバーそれぞれの魅力とビジュアルに注目してもらいたい。『LIKE YOU BETTER』はサビに痛快なボーカルが入るので、ぜひ注目してください」と話し、パク・ジウォン（27）は「ファンとのコミュニケーションがすごく上手だと思っている。温かい気持ちで接することができるので、そこでびっくりさせたい」と、ファンとの積極的な交流を予告した。

【野見山拓樹】