高橋恭平（なにわ男子）が8月7日公開の実写映画『ブルーロック』に出演する。役作りで鍛え上げられた背筋を自身のInstagramで公開し、大きな反響が寄せられている。

（関連：【写真】なにわ男子 高橋恭平、筋骨隆々の鍛え上げられた肉体美を披露 「すごい筋肉」「ほんっっとに努力家」）

高橋が演じるのは、赤髪がトレードマークで、50mを5秒77で駆け抜ける俊足が持ち味のストライカー・千切豹馬。高橋は、「ブルーロック千切豹馬に至るまで」「練習 努力 友」と綴り、リヴァプールFCの25/26シーズンホームレプリカユニフォームを着用したセルフィー、筋肉隆々の背筋を披露する1枚、さらに製作報告会で撮影した主演の高橋文哉、櫻井海音、野村康太との記念写真をポストしている。

この投稿にファンからは、「すごい筋肉」「筋トレ姿爆イケすぎる…」「ほんっっとに努力家だよね」などのコメントが寄せられた。

高橋は、26歳の誕生日を迎えた2月28日にInstagramの個人アカウントを開設したばかりだ。

（文＝リアルサウンド編集部）