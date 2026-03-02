「アルゼンチンサッカー史上、日本人２人目の快挙」20歳FWの劇的同点弾に現地メディアが注目！「テコンドーやカンフーの動きを彷彿とさせる」
名古屋グランパスからの期限付き移籍でAAアルヘンティノス・ジュニアーズ（アルゼンチン）に所属する貴田遼河が、トップチーム初ゴールを挙げた。
現地１月25日に行なわれたアペルトゥーラ（アルゼンチン１部）開幕戦のサルミエント戦（１−０）でトップチームデビューした20歳の日本人FWは、３月１日の第８節・バラカス・セントラル戦、０−１で迎えた56分から途中出場する。
すると90分、ボックス内で右からのクロスに倒れこみながら合わせ、ネットを揺らした。この劇的弾でAAアルヘンティノス・ジュニアーズは１−１の引き分けに持ち込んでいる。
このゴールをアルゼンチンの全国スポーツ紙『Ole』が取り上げ、「テコンドーやカンフーの動きを彷彿とさせる型破りなシュートで相手GKを破り、待望の同点ゴールを記録。アルゼンチンに移籍後、自身の夢であった初ゴールを決めた」と称賛する。
「それだけではない。貴田のゴールはアルゼンチンサッカーの歴史にその名を刻むものとなった。国内（アルゼンチン）１部リーグで日本人選手がゴールを決めたのは、歴史上２度目だ。2001年にボカ・ジュニアーズに所属していた高原直泰が、ラヌース戦で記録して以来となる」
また、アルゼンチン紙『infobae』も同点弾を挙げた貴田に注目。「90分に突如としてヒーローが誕生した。貴田遼河だ。相手選手に押されながらも、型破りな体勢からボールにインパクトを与え、ゴールネットを揺らし、１−１の同点劇を完成させた。この日曜日、サポーターの不満を和らげる一撃を決めてみせた」と報じている。
待望の初得点を決めた貴田のさらなる活躍に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】現地で話題となった貴田の同点ゴール！
