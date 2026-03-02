「最高に華のある選手」「まじでブラジル代表選ばれる」マンUで苦しんだアントニーがダービーで驚愕のオーバーヘッド弾！ 「幸せそうで良かった」「やばいな」の声
ベティスのアントニーが熱狂のセビージャ・ダービーで衝撃の一発を決めてみせた。
マンチェスター・ユナイテッドで定位置を掴めなかったブラジル代表アタッカーは、昨冬にベティスにレンタル移籍すると、公式戦26試合で９得点・５アシストをマークするなど、まるで別人のような活躍を披露。完全移籍に移行した今季も、チームの重要戦力として躍動している。
そんな26歳のレフティは現地３月１日に行なわれたラ・リーガ第26節のセビージャ戦に先発すると、スコアレスで迎えた16分に圧巻の先制点をマークする。
クチョ・エルナンデスのダイレクトシュートが、相手にブロックされたこぼれ球に反応。華麗なオーバーヘッドシュートを叩き込んでみせた。
このゴラッソに、SNS上では「何度もリプレイ見ちゃう」「好調なのが結構嬉しかったりする」「まじでブラジル代表選ばれるやろ」「本当に幸せそうで良かった」「最高に華のある選手」「やばいな」といった声が上がった。
なお、チームは37分に追加点を挙げたものの、62分と85分に被弾。そのまま２−２のドローに終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アントニーの驚愕オーバーヘッド弾！
