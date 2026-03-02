雪解けが進むこの時期、地面に大量の水分が含まれることで懸念されるのが「土砂災害」です。

金沢市内には現在、山側の丘陵地に42の団地がありますが、そのうち31の団地が、土砂災害警戒区域に隣接しています。2日から始まった市のパトロールに同行してきました。

パトロールの様子「目視の点検を進めてまいります」

4日間かけて行われる土砂災害警戒パトロール。つつじが丘団地周辺にある高さ35mの急斜面では、金沢市の職員4人が斜面に亀裂がないかや、まとまった水が流れた形跡がないかを確認しました。

金沢市がけ地対策室・北村肇室長「職員がポールで地面を突いているがこれは？」「崖地の斜面の中に水などが含まれていると、斜面が緩くなる。ポールを活用して崖地、斜面が緩くないかを目視およびポールによる点検を実施している」

目視で確認できないところにはドローンを活用

久々江龍飛フィールドキャスター「急斜面の状況を空中にドローンを飛ばして確認しています」

融雪期と梅雨に合わせて年2回行われるパトロール。

近年、局地的な大雨などにより土砂災害が発生する危険性は高まっています。

24時間に降った雨の量が200ミリを超えると土砂災害のリスクが高まるとされる中、2025年8月、金沢市では12時間雨量が331.5ミリに達しました。

このつつじが丘団地付近でも高さ10メートル、幅5メートルにわたって土砂が崩れ落ちしました。

金沢市がけ地対策室・北村肇室長・崩れたがけを見て説明「近年、雨の降り方も一時的にかなり強い雨が降るので、雨が降ることで、崖地斜面については表面の崩壊が発生した」

土砂災害の危険の前兆「今まで流れていなかった水が発生」

では、土砂災害の危険を察知できる前兆はあるのでしょうか。

金沢市がけ地対策室・北村肇室長「今まで流れていなかった水が発生しているとか、今まで確認できなかった地下水や水があるというところが、1番危険性があると思っているので、その辺りも含めて重点的に点検をしていきたい」