Vリーグ、西地区4位のフラーゴラッド鹿児島の勢いが止まりません。いちき串木野市で2位のアイシンティルマーレ碧南と上位対決に臨みました。



第1セットは序盤から一進一退の攻防戦になりますが、指宿市出身の迫田や、前節、約4か月ぶりに出場した水野がこの日も起用に応え、第1セットを先取します。



続く第2セット。相手の強烈なスパイクを拾い、最後は水野！その後、デュースにもつれ込みますが、キャプテン長友のこの強烈なスパイクで2セット目も制します。第3セットは多彩な攻撃で主導権を握ったフラーゴラッド。3対0のストレート勝ちで5連勝となりました。





（ファン）「選手それぞれがすごくいいプレーしていて、もう最高。チームワーク最高！」（フラーゴラッド鹿児島・水野徳力選手）「今まで出られなかった理由としてサーブがあまり良くなかったのでそこはミスを減らすところであったが、スパイクが得意だったのでそこは絶対見せられるようにというところで頑張った」（フラーゴラッド鹿児島・長友優磨主将）「もっともっとチーム一丸となって戦っていかないと、てっぺんには立てないと思うので、より良いバレーを明日もできるように頑張る」3月1日の試合も勝ち、6連勝となったフラーゴラッドはプレーオフ出場圏内の2位に浮上しました。レギュラーシーズンは残り4試合。次は3月14日と15日に最後のホーム戦です。霧島市で3位の三重と対戦します。