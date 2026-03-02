バスケットボールB2鹿児島レブナイズは岩手ビッグブルズとホームで対戦しました。3月1日のゲーム2で今シーズン初スタメンの藤本は、アシストに得点にと大活躍。放ったシュートは全て成功させ第1クオーターだけで11得点。序盤のリードに貢献します。



しかし、第2、第3クオーターは岩手に主導権を握られ逆転を許し、11点差をつけられて第4クオーターへ。終盤は7番・飴谷と22番・シャーマがリズムを作ります。飴谷はジャンプショットの直後、シャーマのアシストでスリーポイントを決めます。今度は飴谷のアシストでシャーマがワンハンドダンク！会場を沸かせます。





残り1分20秒で77対81。4点を追うレブナイズは、この日、23得点のゲインズがディフェンスを押し返してバンクショット！2点差に。さらに。残り27秒で飴谷がスティール！速攻から兒玉に託して、スリーポイントで82対81と逆転。これが決勝点となりレブナイズが劇的な逆転勝利を収めました。（鹿児島レブナイズ・兒玉貴通選手）「昨日も今日もすごくハードな試合だった。ホームの良さ、皆さんの応援のおかげで勝ち切ることができた。ここに立つのは僕ではないと思うが、みんながつないでくれたパスのおかげで決めることができた」3連勝のレブナイズは2位・愛媛とのゲーム差をひとつ縮めました。次もホーム戦、3月14日と15日に、西地区首位の神戸を迎え撃ちます。