2026年3月3日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月3日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
人に影響されやすい日。でも付和雷同（ふわらいどう）は慎んだ方が安全かも。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
同じ希望を持っている人と共に行動を。収穫がありそう。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
欠点を指摘されカッとなりそう。穏やかな心を持って。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
親しい人にほど礼儀正しく接して。友人をからかうのは絶対NG。
8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
方向転換の吉日。無駄なことを手放す勇気を持って。
7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
将来の金銭計画を考える吉日。シビアに考えてみること。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
プラン作りは今日が吉。無理のない計画を心掛けること。
5位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
「自分に厳しく、人には優しく」をモットーにすると幸運に。
4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
万事、中身で勝負を。高価な持ちものを自慢すると軽蔑されるかも……。
3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
運気快調。ちょっとした冒険で心もリフレッシュできそう。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ブランドものが幸運の使者に。ハンカチのような小物でもOK。
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
やる気満々な日。でも突っ走ると周囲に迷惑がかかるので、控えめに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)