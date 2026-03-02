今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年3月3日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月3日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


人に影響されやすい日。でも付和雷同（ふわらいどう）は慎んだ方が安全かも。

11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


同じ希望を持っている人と共に行動を。収穫がありそう。

10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


欠点を指摘されカッとなりそう。穏やかな心を持って。

9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


親しい人にほど礼儀正しく接して。友人をからかうのは絶対NG。

8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


方向転換の吉日。無駄なことを手放す勇気を持って。

7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


将来の金銭計画を考える吉日。シビアに考えてみること。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


プラン作りは今日が吉。無理のない計画を心掛けること。

5位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


「自分に厳しく、人には優しく」をモットーにすると幸運に。

4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


万事、中身で勝負を。高価な持ちものを自慢すると軽蔑されるかも……。

3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


運気快調。ちょっとした冒険で心もリフレッシュできそう。

2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


ブランドものが幸運の使者に。ハンカチのような小物でもOK。

1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


やる気満々な日。でも突っ走ると周囲に迷惑がかかるので、控えめに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)