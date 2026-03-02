8日に投開票が行われる石川県知事選挙。戦いは終盤に差し掛かっています。

立候補しているのは届け出順にいずれも無所属で、新人で前金沢市長の山野之義 候補（63）、再選をめざす現職の馳浩候補（64）、新人で共産系の団体が擁立した黒梅明候補（78）の3人です。

候補者は「勝ち」を手繰り寄せようと、この週末も懸命の訴えを続けました。

石川県選出 国民民主党と参政党の国会議員が“助太刀”

ひとりひとりと固い握手を交わす山野之義候補。

2月28日、金沢歌劇座で開かれた総決起大会に臨み、およそ1500人を前に県政への決意を語りました。

山野之義候補「僕にはそういう大きな団体大きな組織がありません。スーツではなくて、私服の皆さん方がいてくれています。大きな組織に真正面からぶつかっていって、必ず当選する」

応援弁士に駆け付けたのは、国民民主党と参政党の石川県選出の国会議員です。

参政党・川裕一郎衆院議員「前回、負けたことによって能登の復旧・復興が遅れたんです。どうか山野之義に皆さんの力を貸してください」

喜多浩一石川県議「『山野さんに聞きたいことシール』です、貼ってください」

会場では、経済・復興・子育ての3つの中から来場者が聞きたいテーマを事前に投票。

経済の活性化に向けては、県内の企業と研究機関などが連携できるデータセンターの誘致や、地元への就職定着を増やすため、奨学金の返済支援などを訴えました。

山野之義候補「多くの方の話を聞いて、思いを伝えてご理解を得て一票一票入れていただけるようにお願いをする、そのことに尽きる。自分が落ちるなんて1ミリも思いませんよ。1ミリも思わない。絶対勝つ。」

現職の応援には高市総理が

馳浩候補「勝たなければ意味がない。勝たなければいけないんですよ。勝って勝って勝ったうえで次の時代を、石川の新時代をつくっていく必要がある」

対する現職の馳浩候補。

この日、支持を訴える声にはいつにも増して力がこもっていました。それもそのはず。

馳浩候補「もう？いらっしゃってる？…終わります！高市総理をお迎えください」

万雷の拍手とともに姿を現したのは高市早苗総理大臣。

注視する2000人超えの群衆を前に、イラン情勢が緊迫するさ中、マイクを握りました。

高市早苗総理「こんな大変な時に一応内閣総理大臣をしている。自民党総裁を呼びつける。こういう知事を失っちゃいかんのです」

高市総理は、能登半島地震の発生当日に馳候補と直接メールのやり取りをしたエピソードを紹介するなど、国とのパイプの重要性を訴えました。

高市早苗総理「今、コンマ数ポイント位の差で競っていると聞いている。それならもうこれ一気にひっくり返せます。馳浩を勝たせてやって、もっともっとこき使ってやってください。一緒に働かせてください。お願いします」

県政刷新を 共産党推薦候補には党の前参院議員が

黒梅明候補「ありがとうございます」

多くの買い物客でにぎわう金沢市の中心部で、集まった聴衆の先にいたのは共産党が推薦する新人の黒梅明候補です。

黒梅明候補「この県政を変えなければ私たち県民は安心して暮らすことはできない。この選挙で県民の命と暮らしを守ることを第一とする県政に変えようではありませんか。」

共産党の井上智士前参院議員も応援に駆け付け、県政刷新の必要性を訴えます。

共産党・井上智士前参院議員「本当に政治の中身を変えるのは黒梅さんであり、自治体としてのありとあらゆる知恵を使いながらも、国に対しておかしいことをおかしいといはっきり言うことがいまこそ求められている」

投開票が6日後に迫り、ヒートアップする3候補による舌戦。その先にある石川の未来は、有権者一人一人に託されます。