バレーボール日本代表や長崎出身選手も活躍「SVリーグ男子公式戦 長崎初開催」名古屋が快勝《長崎》
バレーボールの話題です。
国内トップリーグ「SVリーグ」の公式戦が、2月28日と3月1日に長崎市のハピネスアリーナで行われました。
（小学生）
「早く見たい」
（小学生）
「ワクワクする。スパイクやトス(を見たい)」
（小学生）
「プロの選手を見る機会はあまりない。バレーをしているので勉強にもなるし、楽しみ」
長崎スタジアムシティの「ハピネスアリーナ」で2日間行われたのは、バレーボールの国内のトップリーグ「SVリーグ」の公式戦です。
おととい行われた「ウルフドッグス名古屋」と「VC長野トライデンツ」との一戦は、バレーボールの普及などを目的に、九州での活動も積極的に行っている名古屋が “ホームゲーム” として開催。
約4900人が訪れました。
ウルフドッグス名古屋は、宮浦 健人選手ら日本代表として活躍している選手をはじめ、長崎市出身で地元凱旋となったリベロの市川 健太選手などが在籍しています。
市川選手が相手の強烈なスパイクを見事なレシーブで攻撃につなげると、会場から大きな拍手が沸き起こりました。
おととしの女子に続いて、県内で行われたSVリーグの公式戦。
国内トップ選手のプレーの一つひとつに、訪れたファンから大きな歓声があがっていました。