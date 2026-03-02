バレーボールの話題です。

国内トップリーグ「SVリーグ」の公式戦が、2月28日と3月1日に長崎市のハピネスアリーナで行われました。

（小学生）

「早く見たい」

（小学生）

「ワクワクする。スパイクやトス(を見たい)」

（小学生）

「プロの選手を見る機会はあまりない。バレーをしているので勉強にもなるし、楽しみ」

長崎スタジアムシティの「ハピネスアリーナ」で2日間行われたのは、バレーボールの国内のトップリーグ「SVリーグ」の公式戦です。

おととい行われた「ウルフドッグス名古屋」と「VC長野トライデンツ」との一戦は、バレーボールの普及などを目的に、九州での活動も積極的に行っている名古屋が “ホームゲーム” として開催。

約4900人が訪れました。

ウルフドッグス名古屋は、宮浦 健人選手ら日本代表として活躍している選手をはじめ、長崎市出身で地元凱旋となったリベロの市川 健太選手などが在籍しています。

市川選手が相手の強烈なスパイクを見事なレシーブで攻撃につなげると、会場から大きな拍手が沸き起こりました。

おととしの女子に続いて、県内で行われたSVリーグの公式戦。

国内トップ選手のプレーの一つひとつに、訪れたファンから大きな歓声があがっていました。