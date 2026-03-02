「結局日本には大迫選手が必要」日本勢トップランナー、東京マラソン走る格好いい姿を披露「素晴らしい走り」
マラソン選手の大迫傑さんは3月2日、自身のInstagramを更新。1日に開催された「東京マラソン2026」での姿を披露しました。
【写真】大迫傑、東京マラソンでの格好いい姿
ファンからは、「本当にお疲れ様でした」「結局日本には大迫選手が必要なんだなと改めて思いました」「素晴らしい走りに、見ているだけでも心ドキドキ、ワクワク」「応援行きましたよ かっこよかった」「カッコ良すぎます」「ナイスランお疲れ様でした」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】大迫傑、東京マラソンでの格好いい姿
「見ているだけでも心ドキドキ、ワクワク」大迫さんは「2:05’59” 120点を狙う＜80点を愚直に粛々と積み重ねる」とつづり、4枚の写真を投稿しています。同大会で日本勢ではトップ、全体では12位となった大迫さん。1、3、4枚目では強い日差しの中でさっそうと走る姿、2枚目の大会前と思われるジャージ姿のショットでは、冷静さと熱い闘志が感じられます。自身の結果に満足せず、“積み重ね”を続ける姿勢が伝わってきます。
同大会での集合ショットも披露1日には「月並みだけど、マラソン（人生）には、それぞれのフィニッシュラインがある そしてそれは、同時に新たなスタートラインでもある」と、ランナーたちとの集合ショットを公開していた大迫さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)