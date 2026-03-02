「ネタかと思ったらガチかよｗ」HKT48メンバーのライブに客1人!? 「理解できない」「どういう状況」
HKT48の秋吉優花さんは3月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。1人の観客の前でパフォーマンスをする動画を公開しました。
【動画】秋吉優花のライブに客1人!?
コメントでは「石油王が買い占めたんですね(笑)」「抽選で権利が当たった人でしょ？これって嬉しいのかな、理解できない」「こんな無観客試合みたいな特典あるんだなぁ…」「最高の時間だよね〜ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ」「どういう状況！！！」「独り占めステージ羨ましすぎ〜！」「なんと贅沢な！！！！！」「ネタかと思ったらガチかよｗ」と、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「石油王が買い占めたんですね(笑)」秋吉さんは「#HKT48劇場 お客さん1人でした」とつづり、1本の動画を投稿。自身がステージ上でパフォーマンスをしている様子と思われます。観客席には男性1人だけが座っており、ペンライトを振る後ろ姿が映っています。
「終演後に『UFO募集中』」2月28日には「2月、ありがとう。劇場、ありがとう。終演後に『UFO募集中』 その理由は...また後日アップします！」とポストしていた秋吉さん。今回公開した観客1人の前でのパフォーマンスは、終演後の特別なステージだったようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
