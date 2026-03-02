スノーボード男子ハーフパイプでミラノ・コルティナ五輪王者の戸塚優斗（ヨネックス）が2日、五輪後初実戦となった招待大会「ザ・スノーリーグ」第3戦を終えて米国から成田空港に帰国。決勝で同五輪銅メダルの山田琉聖に敗れて2位だったものの、「五輪にずっととらわれていたので、そのプレッシャーが抜けて、気楽になった感じがある。肩の荷が軽くなった感覚があった」と心境の変化を明かした。

16歳で初出場した18年平昌五輪は11位、金メダル候補の一角に挙げられた22年北京五輪は10位に終わっていた戸塚。3度目のミラノ・コルティナ五輪は心身共に万全の状態で臨み、トリプルコーク1440のコンボ（連続技）やアーリーチャックなど高い難度と独創性を詰め込んだ技のルーティンで95・00点を叩き出し、見事に金メダルを獲得した。

五輪3度制覇のショーン・ホワイト氏が創設した同リーグは現在がファーストシーズンの3戦を終えて、戸塚がランキング首位を走る。残すは今月19〜21日の最終戦（スイス・ラークス）のみで、決勝進出以上で初代シーズン王者になることが確実。W杯でも現在種目別ランキング首位で、五輪と合わせて同一シーズン3冠なら史上初の快挙。「デカいですね」と偉業達成に意欲を示した。

そのためにもまずは、日本国内で10年ぶりに開催されるW杯第6戦札幌大会（7、8日、さっぽろばんけいスキー場）で5季ぶり4度目のW杯タイトルを確実にしたいところ。戸塚の国内開催のW杯出場は初めてで、凱旋試合にもなるだけに、「たくさんのお客さんが来てくれると思うので、できるだけ楽しませられる滑りを見せたい」と五輪王者の覚悟を示した。