田中麗奈、2億円越えの純金のタコ焼き器を手ににっこり 会場は騒然 森崎ウィン「似合いますね」
俳優の田中麗奈主演の映画『黄金泥棒（おうごんどろぼう）』（4月3日全国公開）完成披露舞台あいさつが2日、都内で行われ、田中のほか、森崎ウィン、阿諏訪泰義、石川恋、中村祐美子、萱野孝幸監督が登壇した。
【全身ショット】美しい！真っ赤なドレスで登場した田中麗奈
『夜を越える旅』『断捨離パラダイス』などの萱野孝幸が監督を務める本作は、平凡で味気ない日常に行き詰まりを感じていた専業主婦・藤根美香子が、立ち寄った百貨店で“金のおりん”を衝動的に盗んでしまったことから始まる物語。
世間を騒がせた実際の事件にインスピレーションを受け、“金”に魅了された主婦が犯罪に手を染めていく様子を、ユーモラスかつ等身大に描く本作。滑稽でありながら愛らしい主人公の姿が、クスッと笑えて胸を打つ、新感覚の痛快クライム・コメディとなっている。
真っ赤なドレスで登場した田中は「脚本よんで、なんて楽しい映画なんだろう、こんなおもしろい映画、私やっていいの、って思ったくらいなので、実際撮影も楽しみでしたし、撮影に入ってからもずっとワクワクしていました」と笑顔を見せた。
共演の森崎は「映画の中では壁となる役。映画みたあとに嫌われる可能性がある。好かれなくてもいいけど、嫌われたくはない」と訴えつつ、「僕自身チャレンジな役でしたし、本当に楽しくやらせていただいた」と振り返った。
撮影を振り返りトークが盛り上がる中、サプライズで2億円越えの純金のタコ焼き器が登場。プロデューサーでもある中村は「数百億円分の金を使わせていただいて」と明かすように、劇中でも使用されている金工芸品のひとつ。厳戒態勢の中登場したたこ焼き器に、会場は騒然となった。
田中と阿諏訪が実際に使用したとし、田中は「私も食べましたよ！ありがたいな！ありがたいな！って」と声をはずませ、田中が手に取り笑顔でアピールすると、森崎は「似合いますね」とぽつり。「たこ焼き器が似合うって…」と苦笑いする田中に、森崎は「金がです！」と慌てて訂正する一幕も。
代表した田中と森崎が手に取り、改めて写真撮影。森崎は「けっこう重いですよ！みなさん」と伝え、田中も「ずっしりって感じですよね」と共感していた。
