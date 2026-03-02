この記事の画像を見る

どうもみなさん、ぼくが⾒ての通りカリスマです。

圧倒的カリスマ性を備えたリンダカラー∞の Den が、ついにダ・ヴィンチ Web で初連載を開始させていただきます。

恋、仕事、人間関係――答えのない問いにDen が独⾃の⼈⽣訓を授ける本連載。

読めばきっと、⼼が軽くなる。あなたを導き倒します。

■20代男性のお悩み「働きたくない。働かずに生きていくためには？」

20代の会社員の男です。

働きたくないです。

満員電車に乗って会社に向かっている途中に「俺、なにしてんだろ」って思うことがあります（ほぼ毎日）。平日は仕事に追われ、土日は疲れているので何もやる気が起きず、ゴロゴロして終わります。

そもそもこの仕事は自分のやりたことではないし、むしろ仕事に自分の人生を奪われ、金のためだけに働いている……。そんな感覚さえあります。

働くって何なんでしょう。

てか、働きたくて働いてる⼈ってこの世にいると思いますか？

働かずに⽣きていくためにはどうしたらいいんでしょうか。（20代男性／会社員）

■“働くのが苦手”なカリスマ「社会を恨まずに考え方を変える」

……なんだよそんなことか。

わかるよその気持ち。

なんのために、なにを目的に働いてるかわからなくなる時あるよな。でもね、こういうときは社会を恨まず考え方を変えるんだ。

『働くな、価値を見出せ』

これは意外とみんな抱えてる悩みですよね。

実際このカリスマでさえそうでしたよ。

わたくしDenもご飯が食べれない時はカリスマとは言えアルバイトをしてました。

しかし恥ずかし情けなしかたじけなしな話、今までアルバイトを20〜30個くらいやってきましたが、そのほとんどがクビか飛んで辞めてます。

えぇその通り。働くことが苦手な人間です。

クライマックスシャバ僧です。

■結論。お金をもらうためだけに働いてた

これがなんでなのか自分と向き合って考えた時があってね、正直カッコつけさせてもらうと『時間を売ってお金をもらってるから』という結論に至りました。

「このバイトしてる時間さえなければネタ作れたな」「遊びにいけたな」「女の子と飲みにいけたな」と雑念が常に頭の中にありました。

そうなると、やる気もないからミスが増える→雇う側もこんなモチベーションのやついらない→シフト削られる→他のバイト掛け持ちする→やる気ないからミスが増える→

……朽ち果てたウロボロスループですよ。

つまり、自分の時間を売ってお金をもらうためだけに働いてたんですよ。

もちろんそれができたら万々歳です。

そういう働き方もあります。

むしろそういう人間になりたかったというのも本音です。

ただ、このカリスマには向いてなかったんです。

じゃーどうすりゃいいんだよカリスマと。そんな声が鼓膜で踊ってます。

■カリスマからのアドバイス「時間をお金にするんじゃなくて能力をお金にする」

Den


単純ですよ。考え方を変えたんです。

楽しいことだけしてお金がもらえるようにすればいいんだ、とね。

そこからはバイトもせずにお笑いだけやりましたよ。

生活はドカバコ苦しかったけど、時間をやりたいことだけに注いださ。

結果、一年で飯食えるようになったよ。

まぁ余裕で借金とかしたけどね。

これが正しいことかはわかんないよ。

ただ働いてる感覚は0だったね。

時間をお金にするんじゃなくて能力をお金にするんだよ。

だから働かなくていい。

何かに価値を見出して楽しめばいいってことさ。

ここまでどうよ。ダイヤモンドも砕けちまうくらいにはカリスマでしょ。

綺麗事だけど意外と真理だから胸に刻んどきなよ。

ちなみに楽しいこともやりたいこともないって人もいるでしょうよ。

そんな人はとにかく手当たり次第いろんなことやってみてくださいや。

とにかく始めてとにかく辞めまくっちゃいな。

その中で、「これ考えるの数出せるかも」とか「あれ、これなんでみんなできないんだ？」ということが必ずあります。

それがあなたの才能です。

才能って自力で気付くの相当難しいから新しいことをやりまくってください。

不思議だけど才能に引っ張られて自然とやりたいことに変わってるから。

嘘だと思うならまず動いてみな。

それでも無理ならおれのとこに来な。

撫でてやるからさ。

JOKER

文＝リンダカラー∞ Den

＜次回は4月2日公開予定です＞

――――――――――――――――

＼Denさんへのお悩み募集中／

Denさんへお悩みを相談してみませんか？

お悩み投稿はコチラ

リンダカラー∞ Denさんへのお悩み相談フォーム 【ダ・ヴィンチWeb/ 株式会社KADOKAWA 】

――――――――――――――――