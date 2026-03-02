交際相手との「性的な行為」などの場面で、相手の「同意」を得るという「性的同意」についての調査で、同意をとるのは「難しい」と回答した若者が、およそ4割にのぼることが分かりました。

マッチングアプリ会社とNPO法人「mimosas」が18歳から33歳を対象に行った調査によりますと、交際相手などとの「性的な行為」について、約4割が相手に同意をとることは「難しい」と感じていると回答したということです。

特に「Z世代」にあたる18〜25歳の、より若い年代のほうが「難しい」と回答する割合が高かったということです。

「難しい」と感じる理由の上位には、「断られるかもしれない」、「雰囲気を壊してしまうのではという懸念」、「どう伝えればよいのか分からない」などが並びました。

また若者の約95％が「同意は重要」と答えました。さらに、「同意」の定義について、「性的な行為」のみならず、「写真撮影」や「個人情報の共有」などについても「同意が必要」だと回答した人が半数以上にのぼったということで、「同意」という概念はすでに若者世代に浸透していることが明らかになったと分析しています。

シチュエーション別に「同意をとられること」についての感情についてたずねると、ほぼ全てのシチュエーションにおいて「安心する」「信頼できる」「嬉しい」が4割以上を占め、「同意」は安心と信頼を育むコミュニケーションであることが示されている、ということです。

一方で若者の6割は「同意の取り方・伝え方を学んだことがない」と答えたということです。さらに「同意はいつでも撤回できる」ことを「よく知っている」と答えた人は全体の27%にとどまり、「同意は大切」という価値観は共有されている一方で、実践的な知識は十分に教育・共有されていない現状が明らかになったとしています。

こうした結果について、調査を行ったmimosas副理事・みたらし加奈さんは「同意というものは全ての人の権利だからこそ、コミュニケーションを実践するための学びの提供」が広がることが重要だとコメントしています。