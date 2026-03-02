1皿10円〜でコスパ最強♡ 昭和のムードを楽しめる「飲みスポット」をご紹介！

東京メトロ銀座線沿線は、昭和の空気を残した味のあるディープなお店がたくさん！そこで今回は、下町の情緒が漂う新橋・神田の「肩ひじ張らずに飲めるお店」を2つご紹介します。一品一品が安くて、お得に楽しめるお店を厳選したので、ぜひチェックしてみて♡

東京メトロ銀座線は“下町の情緒”を満喫できる 銀座線沿線には昭和の空気を残した味があるお店がたくさん。そんなムードをエンタメ気分で楽しめるディープスポットをご紹介！ひとり飲みしやすいお店も見つけたので、行ってみてね♡

新橋

Check! 外呑処へそ 西成ホルモン 新橋0号店 大阪西成のホルモンを東京で味わえる テラス席が開放感たっぷりで、まるでアジアの屋台街に迷い込んだような雰囲気。大阪西成風に鉄板で焼くホルモンはニンニクがきいて、お酒が進むこと間違いなし！ 一品一品が安く、飲んべえゴコロをくすぐります♡ ホルモン2品とドリンクつき晩酌セットは649円からでお得！ INFORMATION 住：東京都港区新橋3-13-2 サウスビル1F、3F

☎︎：03-6435-8772

営：平日12:00〜翌4:30、日・連休最終日12:00〜24:00

休：1月1日

Instagram：@heso_no0

神田

Check! IZAKAYA50 朝6時まで飲める日本一の激安居酒屋！？ 豊洲直送の新鮮なお刺し身が10円から楽しめて、駅から徒歩1分のコスパ＆アクセス最強な居酒屋。朝まで営業しているから終電を逃しても安心。 カウンター、テーブル、ロフトがそろい、どんな飲みの日にもぴったり！ 名物は1皿10円の刺し身＆1本50円の焼き鳥 ポジティブオーラ満載。気さくでやさしい大将のクロちゃん♡ INFORMATION 住：東京都千代田区鍛冶町2-7-6 リッツビル 1F

☎︎：03-3257-4129

営：17:00〜翌6:00

休：日曜

Instagram：@izak_aya50 撮影／池田花梨、塩谷未来 文／柿沼奈々子、草野咲来、大熊芹奈