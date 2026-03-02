3月1日愛知県稲沢市で行われた“天下の奇祭”「国府宮はだか祭」。はだか男たちの壮絶な「もみ合い」の中、無事「儺追殿」に入った、ことしの“神男”、愛知県一宮市の木村勇樹さん26歳が、2日、番組に生出演しました。

【写真を見る】｢焼肉食べたい…｣ 大役を果たしたばかり 国府宮はだか祭“神男” 木村勇樹さん（26）に聞く｢すべての人々に感謝｣

（若狭敬一アナウンサー）

神男の木村さんと中継が繋がっています。お疲れ様でした。

（神男・木村勇樹さん）

ありがとうございます。

（若狭）今の心境を聞かせてください。

（神男・木村勇樹さん）

いや本当にこのような大役をやらせていただいて、支えてくれた家族や神社関係の方々、全ての人に本当に感謝を申し上げたいと思っています。

（若狭）怪我はありませんか。



（神男・木村勇樹さん）

痛いところはもちろんあるんですけれども、本当に大きなけがはなく、無事にやらせていただけたので、よかったなと思ってます。

「始まったタイミングで、もう周りが真っ暗に」

（鉄鉾会 津田敏樹さん）

木村くん。やりたいことやりたくてしょうがなかった仕事をやった。感想を聞かせてください。



（神男・木村勇樹さん）

「いや本当に“熱い祭り”だなっていう気持ちですね」

（若狭）もみ合いの間はどんな気持ちだったんでしょうか？



（神男・木村勇樹さん）

いやもう本当にやはり始まったタイミングで、もう周りが真っ暗になり、もう皆様が私に向かって来てくださるので、自分の身を守ることを考えて、冷静に一つ一つこなしていった形です。

（若狭）

楼門から境内へ、そして儺追殿に近づいてきましたが、自分のいる場所というのはわかりましたか？



（神男・木村勇樹さん）

いやもう本当に足場でしか判断ができないので、楼門が近くなればアスファルトになったりとかそれぐらいの判断でしかできないので、もう早く終わってほしいなっていう気持ちがありました。

（若狭）

儺追殿に入った瞬間っていうのはいかがでしたか。



（神男・木村勇樹さん）

いやもう、もう自分の足で立ててよかったなっていう気分です。

｢何が食べたい？」「…焼肉です」

（若狭）

今何がしたいですか。



（神男・木村勇樹さん）

家族には感謝は伝えましたが、本当にお手伝いしてくれた方とか、全ての方に感謝をしたい、お礼を伝えたいと思ってますね、今は。



（若狭）何が食べたい？どうでしょう。



（神男・木村勇樹さん）

…焼肉です。



（若狭）たくさん食べてください！ありがとうございました。お疲れ様でした。



（神男・木村勇樹さん）ありがとうございました。