侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日、「２０２６ ＷＢＣ 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ」の強化試合・オリックス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。両軍無得点の初回１死で迎えた１打席目は打席に向かうと、球場は大歓声。オリックス先発・寺西成騎投手（２３）の６球目の１５１キロ直球を打ち上げ、左飛に倒れた。打球が上がると歓声に包まれたが、すぐにため息に変わった。

メジャー組は規定上、２月中の壮行試合には出場できず、この日から出場が解禁された。大谷は昨年のカブスとの開幕シリーズ第２戦（東京Ｄ）に出場して以来、日本では３４８日ぶりの出場となった。

オリックス先発は寺西。２年目右腕で、最速１５５キロの直球が武器だ。２５年はプロ初勝利を含む２勝を挙げた有望株右腕を迎え撃つ。

前夜はチームで結束を深めた。自身のインスタグラムで決起集会の写真を投稿し、「明日からまたみんなで頑張りましょう」とサムアップポーズを添えた。焼き肉店とみられ、練習ではグラウンドに姿を見せなかったドジャース・山本由伸、ブルージェイズ・岡本和真の姿もあり、全３０人の侍が出そろったことも明らかとなっていた。

大谷の打順を巡っては、３日の阪神戦と合わせて１、２番の両方を試す予定だ。ドジャースでは主に１番打者を任され、球団初のワールドシリーズ連覇に導くなど、ＭＶＰ４度を誇るメジャー屈指のリードオフマン。ＷＢＣ連覇に向けた最適解をギリギリまで模索する。