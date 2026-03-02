アイドルグループ「SUPER EIGHT」の丸山隆平（42）が2日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。舞台で共演する人気女優の夫について語った。

この日は舞台で共演することになり親しくなったというダンサーで女優の菅原小春とそろって登場。菅原の14歳上の夫で俳優の黒田大輔の話題から、黒田に会ったことがあるかと聞かれた丸山は「はい、あります」と明言した。

共演ではなく、「現場に送って。ワンちゃんと一緒に」と黒田が車で菅原の舞台稽古の送迎をしていたと言い、「その時に、初対面の時なんですけれど、“お世話になってまーす！”ってグワーって熱いハグをされて」と証言した。

「初対面の方ってそんなねえ。欧米の方だったら分かりますけど」と苦笑した。「“次またいつ会えるか分からないからねえ”みたいな感じでハグしてくれて」と続け、かっこいいと言われると「そうですね」とうなずいた。

続けて「凄い素敵な、俺は好きなんですけれど」と語ったが「人見知りの人からしたら“アワワ”って…」と驚くかもしれないと笑ってみせた。