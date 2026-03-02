モデルでタレントの本田紗来（18）が2日、自身のインスタグラムを更新し、高校を卒業したことを報告した。

本田は「高校を卒業しました。受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の日に蕁麻疹が出ちゃったのを覚えています。でも、その不安を一瞬で忘れちゃうくらい嬉しいことがありました。入学式の日は、私の誕生日で。同級生のみんなが、ハッピーバースデーを歌ってくれたんです。あのときのあたたかい気持ちは、ずっと忘れません」と、明大八王子の校門前で制服姿でピースサインする写真や、両親との写真を投稿。

高校生活を「ついこの前のことみたいなのに、気がつけばあっという間の3年間。本当に毎日が楽しくて、学校に行くのが大好きでした。芸能活動をしていることもあって、みんながどう思うのか、どう接してくれるのか、不安でした。でもそんな心配はいらなくて、みんな本当に優しくて、たくさん支えてもらいました。体育祭では選手宣誓をさせてもらったり、文化祭では劇に参加したり、修学旅行も最高の思い出です」と振り返った。

また「そして、いちばん近くで支えてくれた両親にも感謝の気持ちでいっぱいです。毎日朝4時に起きてお弁当を作ってくれた母。どんな時も、当たり前みたいに送り出してくれました。送迎をしてくれた父も、忙しい中時間をつくってくれて、本当にありがとう。塾に通わせてくれたり、やりたいことを応援してくれたり、感謝してもしきれません。進路を考えるときも、いつも一緒に真剣に悩んでくれて、背中を押してくれました。“今日ね、こんなことがあったんだよ”って毎日話す時間も、すごく大切で、楽しい時間だったなと思います。不安でいっぱいの時も、先生方がたくさんお話を聞いてくだって、立ち上がることができました！本当に感謝の気持ちでいっぱいです！泣いちゃったことも今では大切な思い出です。勉強だけじゃなく、人として大切なこともたくさん学ばせてもらいました。みんなに出会えたことが、私の宝物です。

本当にだいすき。3年間、ありがとう」と感謝した。

姉のプロフィギュアスケーターの本田真凜さんは「ずっと偉かったよ、卒業おめでとう紗来」、女優でフィギュアスケーターの姉、本田望結も「紗来、卒業おめでとう」と祝福の声を送っている。ネットでも祝福の声や「名門！」「偏差値68!?」などの声も上がっていた。