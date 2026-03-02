世界最高峰の技が南砺に集結しました。



おとといときのう、モーグルのワールドカップがたいらスキー場で行われました。



先月のオリンピックでメダルを獲得した堀島行真選手など、日本選手が躍動した2日間の熱戦を振り返ります。



「ビブナンバーワン、イクマホリシマ、ジャパン」



おととい、南砺市のたいらスキー場で開幕したモーグルのワールドカップ。





初日は男女のモーグル競技が行われ、その決勝で日本のエース・堀島行真選手が魅せます。雨が降る難しいコンディションの中、華麗なカービングターン！そして空中で体を3回転ひねる大技、コークスクリュー1080を完璧に決めました。優勝には届きませんでしたが、ワールドカップは今シーズン5戦で4度目の表彰台。世界ランキング1位の貫録を見せました。堀島行真選手「なんとか表彰台に立つことができてよかったが、僕としての課題はミスのないランを作り上げることなので、それを目指してこれからも頑張っていきたい」女子では今シーズン限りでの引退を表明している冨高日向子選手が2位に入るなど、会場は初日から熱気に包まれました。打って変わって青空が広がったきのう。会場にはおよそ4900人が詰めかけました。行われたのは選手2人が同時に滑って競うデュアルモーグル。予選には画面左、魚津市出身の22歳、ワールドカップ初出場の元野響選手が登場しました。元野響選手「やはりプレッシャーもあったんですけど、このたくさんの応援があってとても力になりました」敗れましたが、得意のエアーをしっかり決め、地元ファンに堂々の滑りを見せました。元野響選手「けっこう自分の滑りはできたんじゃないかなって思うんですけど、実力の差がかなりあったのでその実力の差を少しでも埋められるように、またワールドカップに戻ってきたいなって思います」ファンが期待するのはもちろん、日本のエース・堀島選手の優勝です。その堀島選手。会場のたいらスキー場には以前から練習や大会で度々訪れていました。日堀島行真選手「たいらスキー場まで来る道中の車の運転とか、近づいてきた時の風景っていうのは『ああ、懐かしいな』っていうそんな思いがよみがえってきた。コロナ禍の時も助けてくださいましたし、富山に関しては恩返しというか、自分の頑張ってる姿っていうところで返していければなっていう思いはあります」予選2試合を危なげなく突破し、迎えた準々決勝。画面右の堀島選手は高い気温で重くなった雪に苦しみます。それでも持ち前の体幹の強さで粘り、相手選手より0.2秒早くゴール。35ポイント中、18対17で大接戦をものにします。「わー」準決勝の日本人対決も制した堀島選手は決勝に進出。会場のボルテージも最高潮に達します。画面左の堀島選手は第1エアーから高さのあるジャンプを成功。途中、ターンの乱れはありましたが、相手選手が転倒し、最後は堂々のウイニングランで優勝。金メダルに届かなかったミラノ・コルティナオリンピックの雪辱を果たし、最高の形で2日間の大会を締めくくりました。ファンたち「やりましたー！イエーイ、いやもう最高。日本でやってくれて本当にうれしかったです」「オリンピックの時は悔しかったけど十分、感動をもらった。ここでね、1位になれて本当に良かったですよ」「堀島選手、最高！」堀島行真選手「結果として1位というのはみなさんの応援の前で獲れたこと、日本の開催で獲れたことは本当に良かったなと思ってます。本当にこの2日間は感謝の思いでいっぱいです」大会2日間で会場を訪れた人はのべ8800人。富山で初、国内で6年ぶりのワールドカップは雪をもとかすような熱気で幕を閉じました。