今年1月、富山湾の上空で雨雲にドライアイスをまくことで集中豪雨の被害を食い止めようという実験が行われたことはエブリイでお伝えしました。



研究チームはきょう、これまでの実験の結果を富山市で報告しました。



千葉大学・富山大学・富山県立大学でつくる共同研究チームは、今年1月に富山湾の上空で行った予備実験の手順と結果をきょう報告しました。



研究チームは2050年までに豪雨災害を減らすため「雨雲を制御する技術」の確立を目指しています。





海上の積乱雲にドライアイスを散布すると、雲が発達し雨が降ります。海の上で雨を降らせることで、雨雲が陸地に近づく前に勢力を弱め、大雨を防ぐことを目指しています。研究チームは今年1月、気象条件が揃いやすい入善町の沿岸部で予備実験を始めました。名古屋空港から離陸した飛行機でおよそ30キロのドライアイスを散布。実験では、上空およそ2500メートルに雲が発生したことを確認しました。一方、発達中の雲をピンポイントで捉えることは難しく、観測データの精度向上が今後の課題です。また、飛行機は離陸から散布開始まで時間がかかることから、ドローンで散布を行う可能性も検討していくとしています。千葉大学 国際高等研究基幹 環境リモートセンシング研究センター 小槻峻司教授「（この研究を）富山に対して還元することはできる。例えば水資源の確保のために今回培った雨を強める技術を残せないかとか、雷を緩和するためにあられを減らすことができないかとか」研究チームは新年度以降、本格的なデータ分析を進める方針です。