サマンサタバサ×ミニーマウス♡チェック柄が主役の新作コレクション

「女性の永遠のパートナー」をコンセプトに展開するサマンサタバサから、心ときめく「ミニーマウス」コレクションが登場♡ホワイト×ピンク、ブラック×ホワイトのチェック柄をベースに、「ミニーマウス」と「フィガロ」の愛らしいアートを落とし込んだ特別なシリーズです。持つだけで毎日が華やぐラインアップをチェックして。

主役級バッグ2型が登場

「ミニーマウス」コレクション ハンドバッグ

価格：33,000円(税込)

人気のハンドバッグに「ミニーマウス」の刺繍とプリントを施し、立体感あるデザインに。

ホワイトにはライトブルーで“MinnieMouse”、ブラックにはレッドで“MinnieMouse”の文字をあしらっています。

裏地はリボンのチェック柄モチーフで、背面には「フィガロ」の姿も♡開けるたびにときめく仕様です。

「ミニーマウス」コレクション ショルダーバッグ

価格：30,800円(税込)

チェック柄をベースに、「ミニーマウス」と「フィガロ」が見つめ合うアートをデザイン。コーデのアクセントになる、可愛さと上品さを兼ね備えた一品です。

JJ×ANNA SUI限定アイテム通販開始！50周年記念コラボをチェック

お財布＆小物も充実

「ミニーマウス」コレクション お財布

折財布 価格：24,200円(税込)/長財布 価格：26,400円(税込)

左側に「ミニーマウス」のイラストをプリントし、上部のチェック柄とリンクしたリボンデザインがポイント。

開くと右側には「フィガロ」のアート入り。

裏面には“MinnieMouse”のロゴを配し、両面ハートカット部分には収納スペースも備えています。

「ミニーマウス」コレクション ポーチ

価格：13,200円(税込)

「ミニーマウス」のフェイスとロゴをプリント。

セットの「フィガロ」ミラーを収納すると、上に乗っているように見える遊び心あるデザイン。

ポケットも多く実用的です。

「ミニーマウス」コレクション ミニミニバッグチャーム

価格：9,680円(税込)

人気ハンドバッグをそのまま小さくしたようなデザイン。

バッグとお揃いで楽しめます。

「ミニーマウス」コレクション バッグチャーム（２種）

価格：6,600円(税込)

「ミニーマウス」はピンクチェック、「フィガロ」はブラックチェック。

キャラクターパーツは取り外し可能で、ファスナーチャームとしても使える2way仕様。

「ミニーマウス」コレクション ハンカチ

価格：1,650円(税込)

チェック柄ベースに「ミニーマウス」と「フィガロ」のアートをデザイン。チェックの中に「ミニーマウス」のシルエットが入り、1枚で華やかな印象に。

チェック柄が彩る特別感

ホワイト×ピンク、ブラック×ホワイトの2デザイン展開。上品さと可愛らしさを両立したチェック柄は、大人のコーデにもなじむ絶妙なバランス。

「ミニーマウス」と「フィガロ」の組み合わせが、コレクション全体にストーリー性を添えています。

毎日にときめきをプラス♡

バッグから小物までトータルで揃えたくなるサマンサタバサの「ミニーマウス」コレクション。さりげないチェック柄と愛らしいアートは、大人の可愛さを引き立ててくれる存在です。2026年3月2日(月)より公式オンラインショップおよびサマンサタバサ店舗にて予約スタート、3月20日(金)より発売開始。気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♡