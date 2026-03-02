魚津漁港を中心に水揚げされる冬の味覚、ウマヅラハギは今年、記録的な豊漁となっています。



一方、店頭での販売価格は高止まりしています。



豊漁でもなぜ価格が下がらないのか、そのわけは。



所狭しと店頭に並ぶウマヅラハギ。



こちらの店では調理しやすい切り身などに次々とさばいていきます。



先月27日、魚津漁港そばの「海の駅 蜃気楼」にある鮮魚店では旬の魚、ウマヅラハギを多くの人が買い求めていました。





訪れた人「肝もパンパンでおいしい時期。（箱で）こんなに多く買うのは初めて」「せーの！」今年、県内のウマヅラハギは先月までの2か月で水揚げがおよそ330トンを記録。1月に漁を取材した時も船からあふれそうなほどに獲れていました。既に去年1年間の漁獲量を130トンほど上回る記録的な豊漁です。ウマヅラハギは濃厚な味わいの肝をしょうゆに入れて食べる刺身やすし、さらに鍋料理にも人気の富山湾の幸です。豊漁で価格が安くなることも期待されましたが…吉本記者「こちらの鮮魚店では1匹あたり300円から350円で販売されていますが豊漁前と変わっていないということです」店では今年に入って急激に入荷が増えた一方で、販売価格は据え置いています。忠鮮魚店 油本忠雄さん「（1匹あたり）だいたい200円が客が喜ぶ値段それが今年は300円から350円」販売価格が下がらないのはなぜでしょうか。ウマヅラハギでは冬場に県内のおよそ半分を水揚げしている魚津漁業協同組合に聞いてみると。魚津漁業協同組合 濱住博之組合長「国内消費ではなくて海外への輸出が知られないところで起きている。きっかけになったのがブランド化」魚津漁協は2008年に冬場に獲れるウマヅラハギを「魚津寒ハギ」としてブランド化。それ以降、海外からの需要も高まりました。輸出している氷見市の卸売業者によりますと海外で日本産の魚の味が評価されていることや円安の影響もあり、特にアジア圏で10年ほど前から旧正月の時期にあたる1月下旬から2月中旬にかけて輸出が増えています。こうした需要が、価格の高止まりにつながっています。地元の消費者からは…。訪れた人「安くなるかなと思ったけどそうでもなかった。この量を見るとほしくなる」ウマヅラハギ漁は今月半ばごろまで続く見込みです。価格が下がらない事情を抱えつつも、記録的な豊漁で味わう機会が増えています。