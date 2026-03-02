2025年末をもって解散したアイドルグループ「#2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動した森嶋あんりさんの 1st写真集「あんちゅ」（撮影・大藪達也、定価 3630円、A128ページ）が3月4日、リリースされます。



【写真】つるん陶器肌の森嶋あんりさん

フィリピンのセブ島と、森嶋さん自身が生まれ育った思い出の地である群馬県の2カ所で撮影。セブ島パートでは、リゾートデートを満喫するシーンを激写。真っ青な海での水着姿や、不思議な魅力に包まれたナイトマーケットをドレス姿で歩くシーンなど、大人っぽい魅力が盛りだくさんです。そして群馬パートでは、「過去の回想」として幼馴染みと出会った頃に思いを馳せる姿を収めました。制服姿で電車に乗ったり、田舎の田んぼ道で寄り道したり。過去と現在2つのパートを通して、森嶋さんの「素のまま」の表情を写し出しました。



様々な水着姿のカットを多数収録するほか、ランジェリー姿やドレッシーな姿などバリエーション豊富な衣裳で彼女の新たな一面も。1st写真集にふさわしい充実の内容です。



森嶋さんは自身のXで写真集のタイトルについて「みんなが呼んでくれるこの愛称は、まだ自分を見つけられなかった頃の私から、新しい自分になれたきっかけの“魔法の言葉” ︎︎ 15歳で始めた制服ポートレートから、夢の写真集へ。「あんちゅ」のルーツと夢を辿れる1冊です」とつづっています。



【森嶋あんりさんプロフィル】

12月2日生まれ。群馬県出身。2020年結成のアイドルグループ #2i2 (ニーニ) の白色担当として活動し、グループは2025年12月末をもって解散。公式X【@anchuu_122】公式Instagram【@an_chuu122】