【ストーカー親にロックオンされた娘】運命？なわけあるかいッ！思わず鳥肌＜第10話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。

第10話　運命とかふざけんな！



【編集部コメント】

またケンシンくんがいたーー！　さすがにこれは少し怖くないですか？　子ども経由で聞いたお友達のプライベートに無理矢理合わせて来るなんて……。「運命」なんて言葉で片づけないでください！　めちゃくちゃ狙っていたじゃないですか！　全く運命でもなんでもありませんよ？　思わず鳥肌が立ってしまったナツキさん。その気持ち、間違っていないと思いますよ？

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび