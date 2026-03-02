まもなく球春到来です。



ファイターズの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOでは、３月４日に行われるオープン戦を前に、新しいグルメや施設などが披露されました。



（長岡記者）「食事も観戦の楽しみの一つですが、今シーズン新たなメニューが提供されます」



２日のエスコンフィールドHOKKAIDO。４日のオープン戦を前に準備が進んでいました。





今シーズン提供される新しいメニューは６０種類以上。中でも注目は、野村選手が料理研究家・星澤幸子先生と協力して作ったロコモコプレート。ハンバーグやガーリックシュリンプなどボリュームも満点です。

球場内のホテルでは、新しい客室ができました。その特徴はー



（長岡記者）「グラウンドが一望できます」



部屋のテラスから観戦できます。

さらに、球場内で醸造しているクラフトビールが飲み放題。



ビールと野球を思う存分楽しめます。



また、グッズショップでは新しいサービスがー

タッチパネルで絵柄を選んで自由にデザインすると、およそ５分で完成。



世界にひとつだけのＴシャツが作れます。



道内もまもなく球春到来。



エスコンフィールドは今シーズンも新たな魅力で楽しませてくれそうです。