60種類以上の新メニュー！OP戦前にグルメや施設披露 野村選手と星澤幸子先生の共作も エスコン
まもなく球春到来です。
ファイターズの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOでは、３月４日に行われるオープン戦を前に、新しいグルメや施設などが披露されました。
（長岡記者）「食事も観戦の楽しみの一つですが、今シーズン新たなメニューが提供されます」
２日のエスコンフィールドHOKKAIDO。４日のオープン戦を前に準備が進んでいました。
中でも注目は、野村選手が料理研究家・星澤幸子先生と協力して作ったロコモコプレート。
ハンバーグやガーリックシュリンプなどボリュームも満点です。
球場内のホテルでは、新しい客室ができました。その特徴はー
（長岡記者）「グラウンドが一望できます」
部屋のテラスから観戦できます。
さらに、球場内で醸造しているクラフトビールが飲み放題。
ビールと野球を思う存分楽しめます。
また、グッズショップでは新しいサービスがー
タッチパネルで絵柄を選んで自由にデザインすると、およそ５分で完成。
世界にひとつだけのＴシャツが作れます。
道内もまもなく球春到来。
エスコンフィールドは今シーズンも新たな魅力で楽しませてくれそうです。