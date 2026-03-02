STVニュース北海道

写真拡大 (全7枚)

まもなく球春到来です。

ファイターズの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOでは、３月４日に行われるオープン戦を前に、新しいグルメや施設などが披露されました。

（長岡記者）「食事も観戦の楽しみの一つですが、今シーズン新たなメニューが提供されます」

２日のエスコンフィールドHOKKAIDO。４日のオープン戦を前に準備が進んでいました。

今シーズン提供される新しいメニューは６０種類以上。

中でも注目は、野村選手が料理研究家・星澤幸子先生と協力して作ったロコモコプレート。

ハンバーグやガーリックシュリンプなどボリュームも満点です。

球場内のホテルでは、新しい客室ができました。その特徴はー

（長岡記者）「グラウンドが一望できます」

部屋のテラスから観戦できます。

さらに、球場内で醸造しているクラフトビールが飲み放題。

ビールと野球を思う存分楽しめます。

また、グッズショップでは新しいサービスがー

タッチパネルで絵柄を選んで自由にデザインすると、およそ５分で完成。

世界にひとつだけのＴシャツが作れます。

道内もまもなく球春到来。

エスコンフィールドは今シーズンも新たな魅力で楽しませてくれそうです。