片瀬那奈、俳優→会社員3年超の現在 近影ショット＆イベントを報告「視聴予約してください」
俳優で会社員としても活動する片瀬那奈（44）が2日、自身のインスタグラムを更新。近影ショットとともに、イベント出演を告知した。
【写真】会社員3年超の現在の片瀬那奈…近影ショット公開
片瀬は「こんにちは 明日、ITトレンドEXPO 2026 Springに出演します！」と報告。3月3日午後7：00から7：40までの講演に登壇するとし、「ぜひ参加登録＆視聴予約してください」と呼びかけた。
講演テーマは「女優から『いち会社員』へ。片瀬那奈が語る、40代からの『リスキリング』と『キャリア再設計』のリアル」。俳優として活動する一方で企業に勤める現在の立場から、キャリアの再構築について語る内容となる。
片瀬は「もう会社員になって3年以上になりました」とも明かし、新たな道を歩み始めてからの時間を振り返った。
片瀬は、1998年にモデル活動を開始し、第24代『旭化成水着キャンペーンモデル』として注目される。ファッション雑誌『JJ』の専属モデルなどを経たのち、俳優としての活動を開始。02年、シングル『GALAXY/TELEPATHY/FANTASY』で歌手デビューを果たす。以降、映画『20世紀少年』シリーズ（08年、09年）、ドラマ『闇金ウシジマくん』シリーズ（10年、12年）、ドラマ『ショムニ2013』（13年）、ドラマ『これは経費で落ちません！』（19年）、ドラマ『恋は続くよどこまでも』（20年）、ドラマ『DIVER-特殊潜入班-』（20年）、ドラマ『24 JAPAN』（20年）、ドラマ『彼女はキレイだった』（21年）などに出演。
また、2011年より10年にわたって、バラエティー番組『シューイチ』の総合司会を務めた。21年9月、フリーで活動していくことを発表。22年12月にファッション通販会社「ロコンド」に社員として入社した。
