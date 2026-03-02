23歳 イギリス出身ボクサー

イギリスから、熊本のボクシングジムにやって来た選手がいます。

なぜ、熊本に来て戦うのか？挑戦の日々と、それを支える人たちを取材しました。

熊本市にある「本田フィットネスボクシングジム」は、熊本のボクシングジムから初の世界チャンピオンとなった福原辰弥さんが在籍したジムです。

ここに、2024年に入門したのがイギリス出身のスーパーライト級・テイラー海選手（23）。

父がイギリス人で、母は日本人。ロンドンで生まれで、現地で14歳からアマチュアボクシングを始めました。

すると、わずか1年で日本の県大会レベル、ロンドンチャンピオンに輝いたのです。

期待の新星 なぜ熊本に？

テイラー選手は20歳からロンドンのIT業界で1年間働いていましたが「若い間に海外生活を経験したい」と、叔母が住む熊本に一人で来ました。

2年前、彼に初めて会った時の事をジムの本田会長はこう振り返ります。

本田フィットネスボクシングジム 本田憲哉会長「スピードがある、リードパンチが上手い。左をどんどん突くからいいボクシングをする。いい顔していて、スター性がある。好青年です」

その期待に応えるように、テイラー選手は2024年、プロテストに合格。去年、熊本でプロデビューを果たしました。

さらに12月には、全日本新人王を決める大会で決勝まで進みました。

テイラー海選手（23）「相手は、フィジカルが自分と違って強かった。僕もフィットネスとディフェンスを練習します」

叔母の支えと恩返し

そんなテイラー選手を熊本で支えたのが、叔母の林原亮子さんです。

異国の地に一人で来たテイラー選手と1年間共に暮らし、生活を支えてきました。

この日の昼ご飯は、テイラー選手が大好きなタイカレーです。

テイラー選手「いただきます。う～んおいしい」

叔母 林原亮子さん「おいしい？よかったよかった」

――熊本の好きな場所、食べものは？

テイラー選手「うーん、たぶん『勝烈亭（とんかつ店）』」

――勝烈亭とタイカレー、どっちが好き？

亮子さん「勝烈亭でしょ(笑)」

テイラー選手「違う。タイカレー。叔母は料理が上手です」

そして、食後はいつも・・・

テイラー選手「毎日叔母さんは働いている。だったら僕の仕事は皿洗い」

ボクシングと日本語のコンビネーション

テイラー選手は日々ボクシングに打ち込んでいますが、同じくらい頑張っていることが、日本語の勉強です。

日本語の先生「先週から今日まで、何かしましたか？」

テイラー選手「はい、先週土曜日、福岡に行きました」

日本語を勉強する中で、こんな目標もできました。

テイラー選手「7月の試合後のインタビューで、日本語を話したい」

はるばる海を越えた挑戦も、今年で3年目。

支えてくれる人たちへの恩返しとして「チャンピオンベルト」を目指します。

テイラー選手「僕のドリームは日本チャンピオン」

元世界王者「いいジャブ」

テイラー選手は3月1日、ジム主催の「火の国ファイティング」でスパーリングに出場しました。

相手はWBAやIBFの元世界チャンピオン、ダニエル・ローマン選手です。

テイラー選手は上手く足を使って相手と距離をとります。

元世界王者との貴重なスパーリングで見せたのは、鋭いジャブ。

これで相手を懐に入れません。

その後も持ち味を発揮して、元王者相手に戦い抜きました。

元世界王者 ダニエル・ローマン「テイラー選手はいいジャブを持っていた。次のステップが楽しみですし、日本チャンピオンに近づいていると思う」

テイラー選手「ローマン選手とリングにいられて、モチベーションが上がった。いつか日本チャンピオンになりたいと思わせてくれた」

次、テイラー選手が出場するのは7月26日(日)開催の「火の国ファイティング」です。