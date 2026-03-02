◇強化試合 侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日 京セラD）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は2日、強化試合・オリックス戦（京セラドーム）を行い、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「2番・DH」で先発出場した。

初回1死走者なしで迎えた第1打席。打席に向かうときから球場全体が異様な空気に包まれた。オリックス先発右腕の寺西に対し、初球、2球目といずれも153キロ直球にフルスイングでファウル。カウント2ボール2ストライクから内角高めの151キロ直球を弾き返したが、左飛に倒れた。6球すべてが直球だった。

山本由伸投手（ドジャース）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）も合流し、30人の侍戦士が揃った。MLB所属選手の出場がこの試合から可能となり、ラインナップには岡本以外のMLB所属野手が名を連ねた。大谷にとっても大切な初戦だった。

ドジャースのキャンプではライブBP（実戦形式の打撃練習）で計9打数2安打、1四球。オープン戦は1試合のみの出場で21日（日本時間22日）のエンゼルス戦は3打数1安打だった。

舞台となった京セラドームは大谷にとって縁深い球場だ。14年11月12日の日米野球で投手として侍ジャパンデビュー。日本ハム時代の同年に史上初の2桁勝利＆2桁本塁打も達成した場所だ。前回23年大会の強化試合では阪神・才木から伝説の“膝つき弾”を放っていた。