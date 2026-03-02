【２３区積雪か？】多摩１４ｃｍ 平地でも「積雪」のおそれ【雪シミュレーション３月３日（火）～４日（水）】／ 関東各都市の週間予報】東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・栃木・山梨・長野
【東京２３区も雪】 東京･埼玉･神奈川の「山地」は大雪に注意
東京地方では、３日（火）明け方から４日（水）午前中にかけて「雨や雪」が降り、多摩地方の山沿いや山地を中心に「大雪」となるでしょう。多摩地方の平地でも積雪となる所があり、予想より地上気温が低くなった場合には、２３区でも積雪となる可能性があります。
この画像で掲載しているでは、３日（火）から４日（水）にかけて関東甲信地方で「雪」が予想され、東京、埼玉、神奈川など関東南部の平野部でも雪を示す「白」がかかっています。
、上空に流れ込む各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。 【２４時間予想降雪量（多い所）】気象庁発表
▶２日（月）１８時から３日（火）１８時まで［東京］ 多摩北部 １センチ 多摩南部 １センチ 多摩西部 ７センチ ［神奈川］ 東部 ０センチ 西部の平地 １センチ 西部の山地（標高５００メートル以上） ３センチ ▶３日（火）１８時から４日（水）１８時まで ［東京］ 多摩北部 １センチ 多摩南部 １センチ 多摩西部 ７センチ ［神奈川］ 東部 ０センチ 西部の平地 １センチ 西部の山地（標高５００メートル以上） ５センチ ［埼玉］ 秩父地方 ７センチ 雪と雨のシミュレーション３日（火）～４日（水）
《雪と雨のシミュレーション》では、３日（火）の午前中には、関東地方の山地で「雪」が予想されていて、関東地方南部の平野部では、夜になると「雪」の予想が出てきます。４日（水）未明から朝にかけて「雪のピーク」で、「雨」に変わってからも「本降り」でしょう。
シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。【寒気のシミュレーション】３日（火）～６日（金）
関東上空約１５００メートルには「氷点下３度以下」の寒気が流れ込んできそうです。この寒気が強まると「雨が雪に変わるところが多く」なり、「雪の範囲が拡大」してしまいます。関東甲信地方 各都市の週間予報（９日（月）まで）
週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。
３日（火）は「寒の戻り」で寒くなり、予想最高気温は『ひとケタ』となっていますので、真冬の装いで出かけましょう。
