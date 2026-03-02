【東京２３区も雪】 東京･埼玉･神奈川の「山地」は大雪に注意

東京地方では、３日（火）明け方から４日（水）午前中にかけて「雨や雪」が降り、多摩地方の山沿いや山地を中心に「大雪」となるでしょう。多摩地方の平地でも積雪となる所があり、予想より地上気温が低くなった場合には、２３区でも積雪となる可能性があります。

この画像で掲載しているでは、３日（火）から４日（水）にかけて関東甲信地方で「雪」が予想され、東京、埼玉、神奈川など関東南部の平野部でも雪を示す「白」がかかっています。

各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。

【２４時間予想降雪量（多い所）】気象庁発表

▶２日（月）１８時から３日（火）１８時まで

［東京］

多摩北部 １センチ

多摩南部 １センチ

多摩西部 ７センチ

［神奈川］

東部 ０センチ

西部の平地 １センチ

西部の山地（標高５００メートル以上） ３センチ

▶３日（火）１８時から４日（水）１８時まで

［東京］

多摩北部 １センチ

多摩南部 １センチ

多摩西部 ７センチ

［神奈川］

東部 ０センチ

西部の平地 １センチ

西部の山地（標高５００メートル以上） ５センチ

［埼玉］

秩父地方 ７センチ

雪と雨のシミュレーション３日（火）～４日（水）

《雪と雨のシミュレーション》では、３日（火）の午前中には、関東地方の山地で「雪」が予想されていて、関東地方南部の平野部では、夜になると「雪」の予想が出てきます。

４日（水）未明から朝にかけて「雪のピーク」で、「雨」に変わってからも「本降り」でしょう。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

【寒気のシミュレーション】３日（火）～６日（金）

関東上空約１５００メートルには「氷点下３度以下」の寒気が流れ込んできそうです。この寒気が強まると「雨が雪に変わるところが多く」なり、「雪の範囲が拡大」してしまいます。

関東甲信地方 各都市の週間予報（９日（月）まで）

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

３日（火）は「寒の戻り」で寒くなり、予想最高気温は『ひとケタ』となっていますので、真冬の装いで出かけましょう。

