グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。2月28日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（2月28日（土）付）を発表しました。

初登場！ 2月25日にリリースされた楽曲で「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」の主題歌に起用されています。先週8位から1ランクダウン↓ 現在公開中の「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」の主題歌が2週連続でランクイン。SUPER BEAVERは、20周年アニバーサリーイヤーの集大成として、初のライブ＆ドキュメンタリー映画を5月22日（金）に公開することが発表されています。初登場！ 2月18日にリリースされたファースト EP『ailly』収録曲。aillyは、3月6日（金）からソロ名義として初のツアー「Hello ailly!! 1st Tour 2026」がスタートします。初登場！ 2月18日にリリースされた10枚目のシングル。売上は71.9万枚を記録し、初週売上の自己最高を更新。10作連続でシングル1位を獲得しています。先週5位から1ランクダウン↓ 2月11日にリリースされた楽曲が2週連続でランクイン。 9月から自身初のアジアアリーナツアー「Vaundy アジアアリーナツアー 2026 “HORO”(ASIA ARENA TOUR 2026 “HORO”)」がスタート。さらには、2027年から2028年にかけて、自身最大規模の国内アリーナツアー「Vaundy ジャパン アリーナツアー 2027-2028(JAPAN ARENA TOUR 2027-2028)」の開催も発表されています。初登場！ 2月9日に配信リリースされた楽曲で、現在公開中の映画「教場 Requiem」の主題歌です。初登場！ Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が、ソロ活動5周年を記念して2月24日に配信リリースしたファーストミニアルバム『OITOMA』のリード曲。3月27日（金）から公開される映画「90メートル」の主題歌です。先週2位から1ランクダウン↓ ドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」（中京テレビ・日本テレビ系）の主題歌が2週連続でランクイン。今年の7月に、北海道・いわみざわ公園で開催される野外音楽フェス『JOIN ALIVE 2026』で、7月18日（土）はBUMP OF CHICKEN、7月19日（日）はサカナクションがヘッドライナーを務めることが発表されました。先週1位から1ランクダウン↓ NHKウインタースポーツテーマソングとして書き下ろされた楽曲が、3週連続でランクイン。22日に閉幕したミラノ・コルティナ冬季オリンピックでの日本メダル獲得数は24個で、冬季五輪で過去最多だった2022年の北京オリンピックの18個を大幅に更新。そして、金メダル5個は、過去最多だった1998年の長野オリンピックに並ぶ記録となりました。そして、今週の第1位は……？先週6位から5ランクアップ↑ 昨年末に紅白歌合戦に出場したM!LKの新曲が2週連続でランクイン。9月26日（土）から、グループ史上最大規模となる約16万人を動員するアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2026-2027『シャカリキレボリューション』」の開催が決定しています。――ほかにも、番組ではゲストパートにOKAMOTO’Sのオカモトショウさんが登場！ 2月11日に配信リリースされた、OKAMOTO'Sとラッパー・KEIJUによる共作曲「Seasons」について伺いました。

オカモトショウさん



