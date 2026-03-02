小芝風花、妹を“顔出し”公開 「可愛すぎませんか」「美人姉妹すぎる」
女優の小芝風花が1日、自身のインスタグラムを更新。妹がアイラッシュサロンをオープンすることを報告し、妹との2ショットなどを公開した。
【写真】妹との2ショットも公開した小芝風花
小芝は「えっと、妹ちゃんです」と紹介し、「妹ちゃんがね、念願だったアイラッシュサロンをオープンする事になりました」と報告した。店名は「eyelash salon Stella」で、3月5日からオープンするという。
「頑張って準備してたの見てたから いよいよかぁと 自分ごとのようにドキドキしております」と、姉としての思いもつづっている。
投稿では、妹と寄り添う2ショットのほか、プライベートでも親交の深い女優・森高愛との3ショットも公開。仲むつまじい様子が伝わる写真となっている。
ファンからは「妹さん可愛すぎませんか!?」「風花ちゃんの妹ちゃんだけあって可愛いですね」「美人姉妹すぎる」「オープンおめでとうございます」といった声が寄せられている。
引用：「小芝風花」インスタグラム（＠fuka_koshiba_official）
