『リブート』“人物相関図”に変化「ほんとに殺されたんだ…」
俳優の鈴木亮平が主演を務めるドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第6話が1日に放送された。物語の展開を受け、番組公式サイトの人物相関図に変化があった。
【写真】衝撃の展開！ 『リブート』第6話
第6話では、合六（北村有起哉）の組織から100億相当の商品を盗んだ疑いを掛けられた儀堂歩（鈴木）が、早瀬陸と共に合六らに拘束される。妻・麻友の身を案じる中、一香（戸田恵梨香）と2人きりで言葉を交わした後、儀堂は「俺がやった」と告白。その直後、撃ち殺される衝撃の展開が描かれた。
放送後、公式サイトの「相関図」ページでは、儀堂歩の欄に「死亡」の文字が追加。人物紹介欄にも「妻・麻友が拉致されたことを知り、早瀬とともに救出に向かう。そこで、合六に100億を盗んだ犯人だと自白。死亡」と記されている。
視聴者からは「相関図の儀堂さん死亡…」「ほんとに殺されたんだ…」といった声が上がっている。
