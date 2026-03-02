ドル指数は上昇、有事のドル買い圧力で＝ロンドン為替



週明けはドル指数が上昇している。先週末、米国とイスラエルが共同してイランを攻撃し、最高指導者ハメネイ師を殺害した。米国側はイランの政治体制の変革を促す姿勢を見せている。一方で、イラン側も報復攻撃を継続しており、中東地域全体に戦火が広がりつつある。ホルムズ海峡閉鎖の懸念により、原油供給を含むサプライチェーンへの深刻な影響も警戒されている。



この状況を受けて、ドル指数は本日安値97.768から一時98.566まで急伸した。先週末終値の97.608を大きく上回る水準で推移している。足元では98.22付近まで押し戻されており、急騰に対するやや調整が入っている。



ドルインデックス ＝ 98.22（+0.61 / +0.63%）

