KADOKAWAとアニプレックスは、共同出資による映画配給会社「アニメック」を設立した。アニメ映画の配給営業と配給宣伝に特化し、「ファン、コンテンツホルダー、劇場関係者をはじめとする作品に関わる全ての皆さまと価値を共創する存在を目指します」とのこと。

「全国規模の劇場公開からTVアニメの特別上映まで、最適な公開戦略のもとで作品の価値や魅力を最大限に引き出し、KADOKAWAグループおよびソニーグループと共に、より魅力的なアニメ映画体験を、より多くのファンの皆さまに届けていく」という。

同社の本社所在地は東京都千代田区、代表取締役会長は清水博之氏、執行役員社長は堀内啓氏。

社名のアニメック(ANIMEC)は、「Anime」と「Cinema」をかけ合わせて名付けたもので、「アニメ映画の魅力をファンに届け、業界の発展に貢献するという理念を込めている」とのこと。

なお、アニメックは1980年代まで刊行され、人気を博したアニメ雑誌の名前でもある。新会社の社名とするにあたっては、同誌の副編集長を務めた、元KADOKAWA代表取締役執行役員Chief Anime Officerの井上伸一郎氏に報告しているとのこと。