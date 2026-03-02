緊迫する中東情勢のなか、ドバイ・ワールドＣ（２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）に出走予定のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）を管理する矢作調教師が２日、公式Ｘで現地の様子を報告した。

公式Ｘでは「皆さんにご心配をお掛けしています フォーエバーヤングとアメリカンステージは本馬場並走で軽いキャンター、いつも通りの調教をこなしています 昨夜は爆発音も迎撃音も無く、スタッフもゆっくり休めたようです」と絵文字入りで記している。

フォーエバーヤングはサウジＣで史上初の連覇を達成し、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）で行われるドバイ・ワールドＣ出走のため、２月１７日にリヤドを出発。その後ドバイに入って、メイダン競馬場で調整を続けている。

１日には、鈴木憲和農林水産相が自身のＸ（旧ツイッター）で「中東情勢を踏まえて、今朝から、現地の大使館への出向者の状況や、ドバイに滞在しているＪＲＡ所属の競馬関係者の状況（競走馬を含む）などの報告を受けました」に加え「邦人保護を第一に、政府あげて万全を期してまいります」と投稿。大臣の投稿を受けて、矢作芳人厩舎も公式Ｘで「ありがとうございます。今のところフォーエバーヤングを含め、人馬とも穏やかに過ごしています」とリプライしていた。