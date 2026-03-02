来年の春に卒業する大学生などを対象とした説明会が3月から解禁されました。今年も超“売り手市場”です。

きょう開かれた就職活動の合同説明会。今年も学生優位の“売り手市場”が続くと見られる中、意識されているのが…

「物価高の問題もあるので、初任給は高い方が嬉しいかな」

「家賃も払わないといけなくなるので、初任給も自分は大事だと思う」

初任給です。

引き上げを予定する企業は5割を超えていて、▼最大40万円を掲げた家電量販店のノジマや、▼総合職の初任給を35万4000円に引き上げた第一生命など、上積みする企業が相次いでいます。

ただ、学生たちは、それだけでは足りないようで…

「自分がやりたいことをまず一番に考えて、（給与は）その次ぐらい」

「家から通うことも考えているので、自宅圏内という指定ができる企業」

「性格とか雰囲気とかが合うのが一番大事だと思う。それを重視して頑張りたい」

イベントを主催したマイナビは「初任給を引き上げるだけではアピールとして弱く、企業の採用難は続く見込み」と分析しています。

面接などの選考活動は6月1日に解禁される予定です。