小学館『マンガワン』新たな原作者起用問題を報告 第三者委員会も設置
小学館は2日、『マンガワン』における新たな原作者起用問題と第三者委員会設置について発表した。
原作者は過去に児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で逮捕・略式起訴 小学館の謝罪文
同社は「弊社は、性加害、性搾取、あらゆる人権侵害を決して許しません。人権尊重は企業が社会の一員として活動するうえで最も重要なことだと認識しております」と記した。
続けて「このたび、マンガワン編集部において、作者が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴され罰金刑を受けて連載『堕天作戦』を中止したにもかかわらず、別のペンネームに変更して、新連載『常人仮面』の原作者として起用していた件について、あらためて被害に遭われた方、作画の鶴吉繪理先生、弊社各媒体でご執筆いただいている作家の皆様、読者の皆様、ならびに関係各所の皆様に深くお詫び申し上げます。本事案を受けて、弊社は社内調査を進めております。そうした中で、マンガワン編集部において、新たに『星霜の心理士』についても原作者起用のプロセスと確認体制について調査が必要であることが判明いたしました」と伝えた。
その上で「『星霜の心理士』原作者起用に関するご説明」との声明文も発表。「読者の皆様、マンガワンならびに小学館にご寄稿いただいている作家の皆様、多くの方々の信頼を損なう事態を招いていることを心よりお詫びいたします。作品や活動に影響が及んでいるすべての作家の皆様にもお詫び申し上げます。皆様からいただいているご意見を真摯に受け止めております。性加害、性搾取、あらゆる人権侵害は決して許されません。にもかかわらず、性被害を受けた方への編集部の向き合い方に問題がありました」とつづった。
さらに「その上で、「週刊少年ジャンプ」にて連載されていた『アクタージュ act-age』の原作を執筆していたマツキタツヤ氏が、八ツ波樹という別のペンネームでマンガワンにおいて『星霜の心理士』の原作を執筆している件についてご説明いたします。個人情報については、犯歴であっても本人の了承を得ずに他者が公表することは重大な人権侵害にあたります。今回、マンガワン編集部からの要望で八ツ波樹氏がマツキタツヤ氏であるということを公表したいとお願いしたところ、八ツ波樹氏からすでに憶測が広まりつつある現況を鑑みて了承をいただきました」とした。
「以下は、八ツ波樹氏の了承のもと公表するものです」と伝えた上で「八ツ波樹氏は2020年8月に強制わいせつ容疑で逮捕・起訴され、その後、有罪判決（懲役1年6か月、執行猶予3年）を受けた人物です。編集部はその事実を把握した上で、『星霜の心理士』の原作者として起用の判断を行いました。起用に当たっては、判決の確定及び執行猶予期間の満了を確認し、事件に対する反省の姿勢や再発防止への取り組み、専門家による社会復帰支援状況について確認を行い、編集部内で検討しました」と明かした。
■小学館の報告
弊社は、性加害、性搾取、あらゆる人権侵害を決して許しません。人権尊重は企業が社会の一員として活動するうえで最も重要なことだと認識しております。
このたび、マンガワン編集部において、作者が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴され罰金刑を受けて連載『堕天作戦』を中止したにもかかわらず、別のペンネームに変更して、新連載『常人仮面』の原作者として起用していた件について、あらためて被害に遭われた方、作画の鶴吉繪理先生、弊社各媒体でご執筆いただいている作家の皆様、読者の皆様、ならびに関係各所の皆様に深くお詫び申し上げます。
本事案を受けて、弊社は社内調査を進めております。そうした中で、マンガワン編集部において、新たに『星霜の心理士』についても原作者起用のプロセスと確認体制について調査が必要であることが判明いたしました。
つきましては、『堕天作戦』連載中止の際の事実関係、『常人仮面』の連載開始の事実関係、担当編集者が原作者と被害に遭われた方との和解協議に加わっていた経緯を把握するとともに、マンガワン編集部における作家・原作者起用のプロセスおよび編集部の人権意識を確認し、問題点を検証、原因を究明し、再発防止に向けた提言を得るために第三者委員会を設置する方針を決定いたしました。
第三者委員会の詳細については追ってお知らせいたします。
あらためまして、このたびの一連の事態を招き、皆様に多大なるご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫びいたします。現在、さまざまなご批判やご意見を頂戴しており、真摯に受け止めております。なお、作家の皆様をはじめ、社員および関係者への誹謗中傷やプライバシーを侵害する行為はお控えくださいますよう、切にお願い申し上げます。
小学館
