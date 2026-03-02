多くの富山県立の高校できょう卒業式が行われました。



能登半島地震の被災地にある氷見高校では、1年生の時に地震を経験したおよそ200人が、学び舎を巣立ちました。



氷見高校では、5つの学科の194人が卒業を迎えました。



式では、それぞれの学科の代表に徳前紀和校長から卒業証書が渡されました。



今回の卒業生は、1年生だった おととしの元日に能登半島地震にあいました。



高台にある氷見高校は体育館が市民の避難所となり、今回の卒業生の中には避難所でボランティア活動をした生徒もいます。





答辞を述べた草山愛葉さんは。「笑い声でいっぱいになる教室も行事ごとには生徒と一緒になって全力になる先生も、一つのことに夢中になったあの瞬間も、すべてが大好きな氷見高校での思い出です」卒業生たち「やっぱ経験したことのない災害でしたんで、グラウンドが駐車場になってたので、その駐車場整備を主にやっていたり」「何か少しでも地域のためにできることはないかってことを探して、ボランティア活動に取り組みました。今後、社会に出たら、まわりの人とのコミュニケーションを大事にして、進んでいきたいと思っている」きょうは県立高校23校、私立高校2校で卒業式が行われました。県内の高校の卒業式は、あすまでに行われます。