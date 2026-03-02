2月28日、71年の歴史に幕を下ろした名鉄百貨店。最後の一日を追いました。

【写真を見る】名鉄百貨店が閉店 71年の歴史に幕…最終日は22万人が来店 元エレベーターガールの姿も｢話していると涙が出そうに…｣

（名鉄百貨店 犬塚篤史本店長）

「いよいよ最後の一日です。お客様や仲間と笑顔で楽しく心に残る時間にしていきましょう」

営業最終日のおととい、開店前の名鉄百貨店では最後の朝礼が行われていました。従業員らが準備を進める一方で…

（西本明日華記者）

「きょう閉店となる名鉄百貨店前です。開店20分前ですがすでに多くの人が列をなしています」

開店直後から大賑わい 先着2000人にはガーベラを

2000人を超える客が、最後の買い物を楽しもうと開店前から集まっていました。



（客）

「学生の頃からずっとここで買い物したり…最後にみんなで花を飾りたいと思った」

午前10時、名鉄百貨店の最後の一日が始まりました。先着2000人にはガーベラの花が手渡され、店内は開店直後から大賑わい。入り口すぐの1階のフロアでは…



（西本記者）

「奥に見えているのが1階のレジですが、お会計の列が横の方まで伸びていて、なんと最後尾が2階まで続いています」

どこも人で埋め尽くされるほど！

元従業員や元エレベータガールの姿も…

（買い物客）

Q.きょうは何を買った？

「カバンとキーケース。子どもと柄がおそろいのものがほしかったので、この機会に買った」

また、買い物客だけでなく元従業員も多数来店し、その中には、元エレベータガールの女性も！

（エレベーターガール 井上加代子さん84歳）

「思い出がいっぱいあるの」

Q.特に印象的な思い出は？

「皆さんエスカレーターに乗れなくて…背中を押してあげたのをよく覚えている。一歩が踏み出せなかったみたいで。話していると涙が出そうになる」

人が集まっていたのは、売り場だけでなく…メンズ館6階に設置されたメッセージボードには、壁が見えなくなるほどの数のメッセージカードが！



（客）

「名古屋のシンボルなので、みんなが元気をもらえるように戻ってきてもらいたい」

「人が集まって心の結びつきができる。それが名鉄らしさ」

1954年に東海地方初のターミナルデパートとして開業し、地元の人々から愛され続けた名鉄百貨店。石川社長が考えるその魅力は？



（名鉄百貨店 石川仁志社長）

「人が集まって交流して、心の結びつきができる。それが名鉄らしさではないでしょうか」



そして、午後7時の閉店。この日の入店客数はなんと約22万人でした。閉店後のセレモニーも大勢の人が。店の前はもちろん、向かいの道路にまで人があふれました。

名鉄百貨店71年の歴史に幕… 近鉄パッセも閉店

（名鉄百貨店 石川仁志社長）

「名鉄百貨店を大切に思い、大事にしてくださったお客様、すべての関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。本当にありがとうございました」

シャッターが閉められ、71年の歴史に幕が下ろされました。

そして、隣の近鉄パッセでも。



（近鉄パッセ 名古屋店 玉田貢司店長）

「皆さま、本日まで28年間誠にありがとうございました」

「母が勤めていた頃の写真を…」

シャッターが閉まっても、名鉄百貨店の前には別れを惜しむ人たちが。うちわを持つ女性2人組は、両親が名鉄百貨店の元従業員ということで…

「最期を見届けようと思って来た」

Q.手作りのうちわ？

「そうですね、頑張りました。きのう」

Q.貼られている写真は？

「母が勤めていた頃の写真をアルバムからとって…。71年間、お疲れ様でした」



多くの人に愛され、見届けられながら名鉄百貨店は71年の歴史に幕を下ろしました。