2月から右ヒザ負傷で離脱中のステフィン・カリーが10日後に再検査…最低5試合を欠場へ

3月2日（現地時間1日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、ステフィン・カリーが右ヒザの再検査を受けた結果、回復へ向かっているものの、10日後に再検査を受けることになると発表した。

2月4日のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦から、カリーは右ヒザの膝蓋大腿骨痛症候群と骨挫傷のため、オールスターブレイクも挟んで今月1日のロサンゼルス・レイカーズ戦まで、10試合連続で欠場していて、チームは4勝6敗と負け越し。

レイカーズ戦の最中、カリーは『ESPN』へ今回のケガについて「変なケガなんだ。どうしたら治るのか予測できない感じ」と話していて、まだコート上の練習ができていないという。

ウォリアーズは2日を終えて、ウェスタン・カンファレンス8位の31勝29敗。10日後の再検査のため、カリーは3日のロサンゼルス・クリッパーズ戦から11日のシカゴ・ブルズ戦まで、もう5試合を欠場することになる。

キャリア17年目の今シーズン。カリーは39試合の出場で平均27.2得点3.5リバウンド4.8アシスト1.1スティール、3ポイントシュート成功率39.1パーセント（平均4.5本成功）を残している。