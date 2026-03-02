Insta360Japan株式会社は、「新生活応援セール」を3月3日（火）から各ECサイトおよび取り扱い家電量販店で開催する。

アクションカメラ、360°カメラ、スマートフォン用ジンバルなど最大30％OFFとなるセール。「Insta360 Ace Pro 2」は昨年11月に追加されたポケットプリンターキットも対象に含まれており、20％OFFで購入できる。

最大の割引率が適用されるのは「Insta360 X3」で3万1,800円で提供される。スマートフォン用ジンバル「Flow 2 Pro」の各種キットも30%OFFの対象製品に含まれる。

セール期間

2026年3月3日（火）～3月18日（水）



対象製品

X5（通常版）：84,800円→67,800円（20%） X5（エッセンシャルキット）：101,800円→81,400円（20%） X4 air（通常版）：56,900円→48,300円（15%） X3（通常版）：45,500円→31,800円（30%） Ace Pro 2 （シングルバッテリー）（通常版）：64,800円→51,800円（20%） Ace Pro 2（デュアルバッテリー）（クリエイターキット）：81,800円→65,440円（20%） Ace Pro 2（ポケットプリンターキット）：95,500円→76,400円（20%） Go Ultra（通常版）：64,800円→55,000円（15%） Go Ultra（クリエイターキット）：72,800円→61,800円（15%） Go3s 64G（通常版）：61,800円→41,400円（33%） Flow 2 Pro（通常版）：21,900円→15,300円（30%） Flow 2 Pro（AIトラッカーキット）：25,800円→18,000円（30%） Flow 2 Pro（クリエイターキット）：26,900円→18,800円（30%） Flow 2（通常版）：14,900円→11,900円（20%） Flow 2（AIトラッカーキット）：15,950円→12,700円（20%） Link（通常版）：27,400円→20,500円（25%） Link 2（通常版）：33,000円→24,000円（27%） Link 2C（通常版）：25,800円→18,800円（27%） Wave（通常版）：48,800円→39,040円（20%） Wave Link（Wave Link キット）：81,800円→61,300円（25%）