宇多田ヒカル、バーバリーのグローバルキャンペーンに参加！キャンペーンポートレイトも公開
宇多田ヒカルが、バーバリー、グローバルキャンペーン「The Trench, Portraits of an Icon」に参加。キャンペーンポートレイトも公開された。
■映画、音楽、スポーツ、ファッション界から23名のグローバルアイコンたちが参加
創業170周年を迎えた、バーバリーが発表した、グローバルキャンペーン「The Trench, Portraits of an Icon」は、長きにわたり機能性とファッション性を結びつけてきた、ブランドを象徴する愛され続けるシグネチャースタイルを讃えるもの。
映画、音楽、スポーツ、ファッション界から23名のグローバルアイコンたちが参加している。
宇多田ヒカルの他、アギネス・ディーン、アルバ・クレア、ブライト、デイジー・エドガー＝ジョーンズ、エベレチ・エゼ、エリン・オコナー、アイリス・ラスネット、J.Y. Park、ジャック・ドレイパー、ジョナサン・ベイリー、カレン・エルソン、ケイト・モス、ケンダル・ジェンナー、キッド・カディ、クリスティン・スコット・トーマス、リトル・シムズ、マシュー・マクファディン、リース・クラーク、ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー、ソラ・チョイ、テヤナ・テイラー、ウー・レイが名を連ねる。
キャンペーンには、キャストとスタッフの自然な交流を捉えたドキュメンタリーフィルムも制作された。
キャンペーンポートレイトと、ドキュメンタリーフィルムはバーバリー公式サイトなどで楽しむことができる。
■【画像】宇多田ヒカルのキャンペーンポートレイト
