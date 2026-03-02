村上市で、商家などが代々受け継いできた人形を町屋に飾る恒例の『町屋の人形さま巡り』が始まりました。



27回目を迎えた『町屋の人形さま巡り』。今回は60軒が参加し、大切にしてきた人形を店頭に飾って観光客を迎えています。



1760年創業の益田甚兵衛酒店では、江戸時代の古今雛や紙でできたひな人形を展示。子どもたちが相撲をとる様子をかわいらしく表現している人形もあります。



■益田甚兵衛酒店 益田澄子さん

「(町屋の雰囲気を)懐かしいとか落ち着くとか、そういったことを言ってくださる。ゆったりとした空気で(人形や町屋を)楽しんでいただきたい。」





小杉漆器店も、江戸時代の人形などを展示。毎年7月の村上大祭で飾られる七福神の恵比寿・布袋・大黒天が並び、訪れた人はそれぞれの表情を楽しんでいました。



■村上市内から

「店のなかに入って人形様を見る機会がないので、(人形は)みんないい笑顔。」

■村上市内から

「(村上の)文化に触れる機会がないので、せっかくなので回ってみようと思った。店の方も親切に説明してくださって楽しめた。」



■小杉漆器店 小杉和也さん

「人形様だけではなく、町屋の作りがいっぱい残っているところもあるので、ぜひ見ていただければ。」



『町屋の人形さま巡り』は、3月3日までの開催です。